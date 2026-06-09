Centiel Aktie

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WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

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Profitables Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment? 09.06.2026 10:04:08

SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier bei 20,20 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,505 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (5,00 CHF), wäre das Investment nun 247,52 CHF wert. Mit einer Performance von -75,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Wert an der Börse wurde auf 437,51 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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