SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 216,450 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Die gehaltenen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien wären am 07.09.2026 1 255,41 CHF wert, da der Schlussstand 5,80 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 87,45 Prozent.

Zuletzt verbuchte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Börsenwert von 457,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at