So viel hätten Anleger mit einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment verlieren können.

Am 24.11.2023 wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier bei 17,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, befänden sich nun 57,143 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 305,14 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 23.11.2026 auf 5,34 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,49 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 416,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at