SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 06.10.2021 wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41,75 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,395 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,86 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,04 CHF wert. Mit einer Performance von -85,96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) eine Marktkapitalisierung von 484,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at