Centiel Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment im Blick
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11.08.2026 10:04:10
SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,10 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,960 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 6,74 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,53 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -86,55 Prozent.
Der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Wert an der Börse wurde auf 584,25 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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