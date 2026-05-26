SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers betrug an diesem Tag 194,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 51,414 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien wären am 22.05.2026 270,44 CHF wert, da der Schlussstand 5,26 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 97,30 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) bezifferte sich zuletzt auf 429,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at