Centiel Aktie

Centiel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

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Langfristige Anlage 07.07.2026 10:03:50

SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an diesem Tag bei 20,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 500,000 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf 6,08 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 040,00 CHF wert. Damit wäre die Investition 69,60 Prozent weniger wert.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) war somit zuletzt am Markt 504,66 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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