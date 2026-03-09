SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Cham Swiss Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Cham Swiss Properties-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cham Swiss Properties-Anteile 21,40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,673 Cham Swiss Properties-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,64 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Anteils am 06.03.2026 auf 27,10 CHF belief. Damit wäre die Investition um 26,64 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Cham Swiss Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 1,29 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cham Swiss Properties-Papiers fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des Cham Swiss Properties-Papiers bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at