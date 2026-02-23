SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cham Swiss Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cham Swiss Properties gewesen.

Das Cham Swiss Properties-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,46 CHF. Bei einem Cham Swiss Properties-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51,387 Cham Swiss Properties-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.02.2026 1 289,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 25,10 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,98 Prozent angewachsen.

Cham Swiss Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,19 Mrd. CHF. Das Cham Swiss Properties-Papier wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Cham Swiss Properties-Aktie bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at