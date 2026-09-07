SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cham Swiss Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Cham Swiss Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cham Swiss Properties-Aktie an diesem Tag 18,90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 529,101 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 433,86 CHF, da sich der Wert einer Cham Swiss Properties-Aktie am 04.09.2026 auf 23,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 24,34 Prozent.

Cham Swiss Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,15 Mrd. CHF gelistet. Der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Anteile an der Börse SWX war der 12.06.2020. Die Cham Swiss Properties-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at