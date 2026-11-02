Cham Swiss Properties Aktie

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WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

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Cham Swiss Properties-Investition im Blick 02.11.2026 10:03:52

SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cham Swiss Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cham Swiss Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,476 Cham Swiss Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 23,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 251,34 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,13 Prozent.

Cham Swiss Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. CHF. Die Cham Swiss Properties-Aktie wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Cham Swiss Properties-Aktie belief sich damals auf 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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