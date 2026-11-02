Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Cham Swiss Properties-Investition im Blick
|
02.11.2026 10:03:52
SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cham Swiss Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,476 Cham Swiss Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 23,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 251,34 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,13 Prozent.
Cham Swiss Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. CHF. Die Cham Swiss Properties-Aktie wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Cham Swiss Properties-Aktie belief sich damals auf 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cham Swiss Properties AG
Analysen zu Cham Swiss Properties AG
Aktien in diesem Artikel
|Cham Swiss Properties AG
|23,30
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.