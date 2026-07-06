SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cham Swiss Properties-Aktien gewesen.

Am 06.07.2023 wurde die Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cham Swiss Properties-Papier bei 17,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 564,972 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.07.2026 auf 24,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 615,82 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 36,16 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cham Swiss Properties eine Marktkapitalisierung von 1,18 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cham Swiss Properties-Anteils fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Cham Swiss Properties-Papiers belief sich damals auf 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at