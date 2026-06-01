SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cham Swiss Properties-Aktien verdienen können.

Am 01.06.2025 wurde das Cham Swiss Properties-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 22,80 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,386 Cham Swiss Properties-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 24,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,89 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cham Swiss Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX war der 12.06.2020. Der Erstkurs des Cham Swiss Properties-Papiers belief sich damals auf 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at