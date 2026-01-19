Cham Swiss Properties Aktie

Cham Swiss Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

Langfristige Performance 19.01.2026 10:04:02

SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cham Swiss Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Cham Swiss Properties-Papier an diesem Tag bei 19,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 507,614 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 131,98 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,32 Prozent angewachsen.

Cham Swiss Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,13 Mrd. CHF. Das Cham Swiss Properties-Papier wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Cham Swiss Properties-Aktie bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

