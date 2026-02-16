Cham Swiss Properties Aktie

Cham Swiss Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

Frühes Investment 16.02.2026 10:03:48

SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cham Swiss Properties-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Cham Swiss Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cham Swiss Properties-Papier bei 19,50 CHF. Bei einem Cham Swiss Properties-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,128 Cham Swiss Properties-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cham Swiss Properties-Papiers auf 24,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,67 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cham Swiss Properties belief sich zuletzt auf 1,17 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cham Swiss Properties-Anteils fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Cham Swiss Properties-Aktie lag damals bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

