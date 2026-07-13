SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cham Swiss Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Cham Swiss Properties-Papier an diesem Tag bei 18,42 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 5,429 Cham Swiss Properties-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,41 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Papiers am 10.07.2026 auf 23,10 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 125,41 CHF, was einer positiven Performance von 25,41 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Cham Swiss Properties eine Marktkapitalisierung von 1,13 Mrd. CHF. Am 12.06.2020 wurden Cham Swiss Properties-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cham Swiss Properties-Papiers auf 23,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at