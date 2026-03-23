SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cham Swiss Properties gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,70 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investierten, hätten nun 534,759 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 24,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 208,56 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,09 Prozent angezogen.

Cham Swiss Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Anteile an der Börse SWX war der 12.06.2020. Damals wurde der erste Kurs der Cham Swiss Properties-Aktie bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at