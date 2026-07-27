Cham Swiss Properties Aktie

Cham Swiss Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

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Profitabler Cham Swiss Properties-Einstieg? 27.07.2026 10:04:12

SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: Wäre eine Investition in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr rentabel gewesen?

So viel Geld hätte ein Investor nun, wenn er vor Jahren in Cham Swiss Properties investiert hätte.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cham Swiss Properties-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hat, hat nun 427,350 Anteile im Depot. Die gehaltenen Cham Swiss Properties-Anteile wären am 24.07.2026 10 000,00 CHF wert, da der Schlussstand 23,40 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um Prozent verkleinert.

Cham Swiss Properties war somit zuletzt am Markt 1,14 Mrd. CHF wert. Die Cham Swiss Properties-Aktie ging am 12.06.2020 an die Börse SWX. Das Cham Swiss Properties-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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