SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cicor Technologies-Investment verdienen können.

Am 15.07.2021 wurde die Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cicor Technologies-Anteile bei 57,02 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,754 Anteilen. Die gehaltenen Cicor Technologies-Papiere wären am 14.07.2026 197,48 CHF wert, da der Schlussstand 112,60 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 97,48 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 492,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at