SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Cicor Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Cicor Technologies-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 68,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cicor Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 147,059 Cicor Technologies-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.02.2026 21 691,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 147,50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 116,91 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Cicor Technologies einen Börsenwert von 604,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

