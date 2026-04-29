Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Profitables Cicor Technologies-Investment?
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29.04.2026 10:03:44
SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Cicor Technologies-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 41,751 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 135,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 644,74 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 464,47 Prozent.
Der Cicor Technologies-Wert an der Börse wurde auf 605,62 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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