Cicor Technologies Aktie

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WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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Profitables Cicor Technologies-Investment? 29.04.2026 10:03:44

SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Cicor Technologies-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 41,751 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 135,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 644,74 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 464,47 Prozent.

Der Cicor Technologies-Wert an der Börse wurde auf 605,62 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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