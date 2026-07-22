Cicor Technologies Aktie

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WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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Langfristige Investition 22.07.2026 10:04:24

SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cicor Technologies-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Cicor Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 39,286 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cicor Technologies-Aktien wären am 21.07.2026 4 667,14 CHF wert, da der Schlussstand 118,80 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 4 667,14 CHF entspricht einer Performance von +366,71 Prozent.

Cicor Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 508,29 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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