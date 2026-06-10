SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cicor Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Cicor Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23,256 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 143,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 3 325,58 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 232,56 Prozent.

Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 669,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at