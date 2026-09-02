Cicor Technologies Aktie

Cicor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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Cicor Technologies-Investition im Blick 02.09.2026 10:03:27

SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Cicor Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cicor Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,222 Cicor Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 120,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 666,67 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 166,67 Prozent gleich.

Der Marktwert von Cicor Technologies betrug jüngst 560,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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