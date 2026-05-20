Cicor Technologies Aktie

Cicor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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Lukrative Cicor Technologies-Investition? 20.05.2026 10:04:25

SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Cicor Technologies-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Cicor Technologies-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46,16 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 21,665 Cicor Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 134,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 907,43 CHF wert. Damit wäre die Investition um 190,74 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Cicor Technologies einen Börsenwert von 584,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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