Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Lukrative Cicor Technologies-Investition?
|
20.05.2026 10:04:25
SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Cicor Technologies-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46,16 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 21,665 Cicor Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 134,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 907,43 CHF wert. Damit wäre die Investition um 190,74 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Cicor Technologies einen Börsenwert von 584,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.
|
20.05.26
|SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.05.26
|SIX-Handel SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
15.05.26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
15.05.26
|SPI-Handel aktuell: So steht der SPI am Freitagmittag (finanzen.at)
|
15.05.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
13.05.26