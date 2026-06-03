Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Lohnendes Cicor Technologies-Investment?
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor einem Jahr eingebracht
Cicor Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 124,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 0,806 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,68 CHF, da sich der Wert eines Cicor Technologies-Papiers am 02.06.2026 auf 148,40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,68 Prozent angewachsen.
Cicor Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 649,43 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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