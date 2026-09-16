SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Cicor Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs des Cicor Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 23,27 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4,297 Cicor Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 525,94 CHF, da sich der Wert einer Cicor Technologies-Aktie am 15.09.2026 auf 122,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 425,94 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Cicor Technologies eine Marktkapitalisierung von 536,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at