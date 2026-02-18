Cicor Technologies Aktie

WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

Frühe Anlage 18.02.2026 10:04:02

SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cicor Technologies-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Cicor Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 45,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,188 Cicor Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.02.2026 354,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 254,49 Prozent vermehrt.

Cicor Technologies wurde am Markt mit 676,23 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.

Analysen zu Cicor Technologies Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Cicor Technologies Ltd. 178,50 -0,28%

