SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cicor Technologies-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Cicor Technologies-Aktie an diesem Tag bei 23,42 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Cicor Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 427,019 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 145,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62 173,92 CHF wert. Damit wäre die Investition 521,74 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Cicor Technologies betrug jüngst 640,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at