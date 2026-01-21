SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Cicor Technologies-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Cicor Technologies-Papier letztlich bei 47,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 210,970 Cicor Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 109,70 CHF, da sich der Wert einer Cicor Technologies-Aktie am 20.01.2026 auf 128,50 CHF belief. Mit einer Performance von +171,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Cicor Technologies wurde am Markt mit 530,08 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at