Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Lukratives Cicor Technologies-Investment?
|
19.08.2026 10:03:37
SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Cicor Technologies-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,24 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Cicor Technologies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 412,500 Cicor Technologies-Aktien. Die gehaltenen Cicor Technologies-Aktien wären am 18.08.2026 54 285,01 CHF wert, da der Schlussstand 131,60 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 442,85 Prozent gesteigert.
Cicor Technologies war somit zuletzt am Markt 596,09 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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