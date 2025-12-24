SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cicor Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Cicor Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cicor Technologies-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Cicor Technologies-Papier letztlich bei 44,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cicor Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 223,214 Cicor Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 124,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 678,57 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 176,79 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cicor Technologies bezifferte sich zuletzt auf 542,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at