SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46,55 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 21,484 Cicor Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (167,50 CHF), wäre die Investition nun 3 598,63 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 259,86 Prozent gleich.

Insgesamt war Cicor Technologies zuletzt 724,70 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at