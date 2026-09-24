Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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Lohnende Clariant-Anlage? 24.09.2026 10:03:25

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 3 Jahren gekostet

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Clariant-Aktien gewesen.

Das Clariant-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Clariant-Papier 12,86 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hat, hat nun 77,768 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Clariant-Aktie auf 10,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 832,12 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 16,79 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Clariant eine Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Clariant

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