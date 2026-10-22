Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Clariant-Investmentbeispiel
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22.10.2026 10:03:22
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 3 Jahren gekostet
Am 22.10.2023 wurde das Clariant-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Clariant-Papier 10,90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 917,537 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 413,93 CHF, da sich der Wert einer Clariant-Aktie am 21.10.2026 auf 10,26 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,86 Prozent verringert.
Der Clariant-Wert an der Börse wurde auf 3,41 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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