Clariant-Investition im Blick 13.11.2025 10:04:25

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Clariant-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Clariant-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Clariant-Papier an diesem Tag bei 10,63 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 941,088 Clariant-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 6 493,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,06 Prozent.

Der Clariant-Wert an der Börse wurde auf 2,25 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

