Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Clariant-Investition im Blick
|
13.11.2025 10:04:25
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Clariant-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Clariant-Papier an diesem Tag bei 10,63 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 941,088 Clariant-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 6 493,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,06 Prozent.
Der Clariant-Wert an der Börse wurde auf 2,25 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Clariant
Nachrichten zu Clariant AG (N)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Zuversicht in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
06.11.25
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.10.25
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.10.25