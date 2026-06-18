SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.06.2016 wurden Clariant-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Clariant-Anteile 12,59 CHF wert. Bei einem Clariant-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 794,024 Clariant-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,73 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 137,81 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 38,62 Prozent gleich.

Clariant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at