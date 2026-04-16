SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Clariant eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Clariant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,34 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 576,571 Clariant-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.04.2026 gerechnet (8,16 CHF), wäre die Investition nun 4 701,94 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 52,98 Prozent eingebüßt.

Clariant war somit zuletzt am Markt 2,74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at