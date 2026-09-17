Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Clariant-Anlage im Blick
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17.09.2026 10:03:26
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Clariant-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,52 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Clariant-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,306 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 138,78 CHF, da sich der Wert einer Clariant-Aktie am 16.09.2026 auf 10,43 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 38,78 Prozent.
Der Börsenwert von Clariant belief sich jüngst auf 3,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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