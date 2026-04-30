SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Clariant-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Clariant-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Clariant-Anteile bei 8,77 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 113,975 Clariant-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.04.2026 auf 7,98 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 909,52 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,05 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Clariant bezifferte sich zuletzt auf 2,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at