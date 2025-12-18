Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Frühe Investition
|
18.12.2025 10:03:28
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Clariant-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,32 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Clariant-Aktie investiert, befänden sich nun 75,085 Clariant-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.12.2025 533,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,11 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 46,61 Prozent.
Clariant war somit zuletzt am Markt 2,37 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Clariant
Nachrichten zu Clariant AG (N)mehr Nachrichten
|
11.12.25
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
04.12.25
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.11.25
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16.11.25
|Swiss chemicals group Clariant warns of more production leaving Europe (Financial Times)
|
13.11.25
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zuversicht in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.at)