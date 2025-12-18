SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Clariant-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,32 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Clariant-Aktie investiert, befänden sich nun 75,085 Clariant-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.12.2025 533,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,11 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 46,61 Prozent.

Clariant war somit zuletzt am Markt 2,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at