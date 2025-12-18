Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 18.12.2025 10:03:28

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren verloren

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Clariant-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,32 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Clariant-Aktie investiert, befänden sich nun 75,085 Clariant-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.12.2025 533,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,11 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 46,61 Prozent.

Clariant war somit zuletzt am Markt 2,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Clariant

Nachrichten zu Clariant AG (N)mehr Nachrichten