SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Clariant-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Clariant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Clariant-Aktie betrug an diesem Tag 14,83 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Clariant-Papier investiert hätte, hätte er nun 67,426 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.06.2026 489,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,27 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,01 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Clariant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at