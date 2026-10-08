Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Rentables Clariant-Investment?
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08.10.2026 10:03:23
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Clariant-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Clariant-Papier 13,48 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Clariant-Aktie investiert, befänden sich nun 7,419 Clariant-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Clariant-Papiers auf 10,33 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,64 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23,36 Prozent vermindert.
Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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