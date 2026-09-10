Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Performance unter der Lupe
|
10.09.2026 10:03:55
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 10.09.2016 wurden Clariant-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,64 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 733,218 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 10,41 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 632,80 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,67 Prozent.
Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 3,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Clariant
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
03.09.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
27.08.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.08.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.08.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
12.08.26
|SIX-Handel Das macht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.08.26
|Verluste in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Clariant AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Clariant AG (N)
|11,14
|1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.