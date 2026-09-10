SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Clariant-Investment gewesen.

Am 10.09.2016 wurden Clariant-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,64 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 733,218 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 10,41 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 632,80 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,67 Prozent.

Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 3,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at