Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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Clariant-Anlage 25.06.2026 10:04:10

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Clariant-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Clariant-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Clariant-Anteile bei 7,59 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,173 Anteile im Depot. Die gehaltenen Clariant-Aktien wären am 24.06.2026 98,87 CHF wert, da der Schlussstand 7,51 CHF betrug. Mit einer Performance von -1,13 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Clariant

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