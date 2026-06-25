Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Clariant-Anlage
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25.06.2026 10:04:10
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Clariant-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Clariant-Anteile bei 7,59 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,173 Anteile im Depot. Die gehaltenen Clariant-Aktien wären am 24.06.2026 98,87 CHF wert, da der Schlussstand 7,51 CHF betrug. Mit einer Performance von -1,13 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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