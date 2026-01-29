Clariant Aktie

Lukrative Clariant-Anlage? 29.01.2026 10:03:56

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Clariant-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,099 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.01.2026 51,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,29 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48,28 Prozent.

Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

