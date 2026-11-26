So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Clariant-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Clariant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Clariant-Papier an diesem Tag bei 15,12 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Clariant-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,142 Clariant-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 655,47 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Anteils am 25.11.2026 auf 9,91 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 34,45 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 3,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at