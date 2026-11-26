Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Langfristige Performance
|
26.11.2026 10:03:22
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Clariant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Clariant-Papier an diesem Tag bei 15,12 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Clariant-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,142 Clariant-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 655,47 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Anteils am 25.11.2026 auf 9,91 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 34,45 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 3,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Clariant
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
24.11.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.11.26
|SIX-Handel SPI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
24.11.26
|Clariant-Aktie sackt ab: Spezialchemiekonzern prüft Übernahme von Ashland – Gespräche offiziell bestätigt (dpa-AFX)
|
23.11.26
|Schwacher Handel: SPI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
19.11.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.11.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
11.11.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
05.11.26
|SIX-Handel: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Clariant AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Clariant AG (N)
|11,05
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.