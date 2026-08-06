Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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Performance unter der Lupe 06.08.2026 10:03:55

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Clariant-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Clariant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,05 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Clariant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,232 Clariant-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Clariant-Papiers auf 9,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,86 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Clariant belief sich zuletzt auf 3,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Clariant

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