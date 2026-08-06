Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Performance unter der Lupe
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06.08.2026 10:03:55
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Clariant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,05 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Clariant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,232 Clariant-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Clariant-Papiers auf 9,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,86 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Clariant belief sich zuletzt auf 3,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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