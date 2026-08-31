SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in COLTENE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 31.08.2016 wurden COLTENE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das COLTENE-Papier bei 70,86 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das COLTENE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,411 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des COLTENE-Papiers auf 48,55 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,51 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,49 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von COLTENE belief sich zuletzt auf 290,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at