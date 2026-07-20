SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen COLTENE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die COLTENE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der COLTENE-Aktie betrug an diesem Tag 69,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das COLTENE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,447 COLTENE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 52,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,25 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,75 Prozent verringert.

Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 310,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at